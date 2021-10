Une nouvelle chaîne de baladodiffusion pour la Ville de Chambly

La Ville de Chambly invite les citoyens à découvrir et à s’initier aux rouages des élections municipales, par le biais de Balado Chambly, sa toute nouvelle chaîne de baladodiffusion conçue et réalisée par le Service des communications et relations avec les citoyens, visant à démystifier les multiples facettes de l’univers municipal.

L’équipe a profité du contexte entourant la tenue des élections municipales du 7 novembre prochain, pour en faire une première capsule et traiter du sujet avec Me Nancy Poirier, présidente d’élection et greffière de la Ville.

Déjà accessible par la plateforme Spotify et par le site ville.chambly.qc.ca/balado; il traite notamment de la qualité d’électeur, du déroulement des élections dans un contexte pandémque, du processus à suivre pour poser sa candidature, de la fonction des élus, du rôle du conseil municipal, du personnel électoral et de l’importance de l’implication citoyenne.

Il est à noter que plusieurs autres capsules sont prévues, afin de découvrir, comprendre et démystifier nombre de sujets, tels que le déneigement, les collectes, le budget, etc.