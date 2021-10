Un programme de formation inédit à l’intention des élues et élus qui quittent la vie politique municipale

L’Association québécoise des anciennes élues et anciens élus municipaux (AQAÉM), en partenariat avec le Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin et l’Union des municipalités du Québec (UMQ), est fière de lancer un tout nouveau programme de formation sur le thème « La politique : et après? ».

Ce programme de formation – le premier du genre au Québec – est conçu sur mesure pour accompagner efficacement les élues et élus qui quitteront la vie politique municipale à l’issue du scrutin du 7 novembre prochain.

Deux parcours sont disponibles dans le cadre du programme. Dès le 1er novembre et jusqu’au 26 novembre prochain, une formation sera présentée pour les élues et élus qui ont fait le choix de ne pas se représenter lors des élections municipales. La formation, offerte en version complète de 15 heures ou en version abrégée de 12 heures, permettra aux participantes et participants d’aborder, avec l’aide de formatrices et formateurs chevronnés du Cégep Marie-Victorin, différents aspects liés à leur transition de carrière, dont le volet psychosocial et les questions légales et financières. Un accompagnement individuel sera également disponible sur demande.

Un second parcours de formation spécifiquement destiné aux élues et élus défaits lors des élections municipales sera par ailleurs offert dès l’hiver 2022.

Les détails du programme de formation et les modalités d’inscription sont disponibles en ligne sur collegemv.qc.ca/municipal.