La Ville de Chambly procède à l’assermentation des élus

La Ville de Chambly procédait hier à la cérémonie officielle d’assermentation des élus formant le conseil municipal 2021-2025, en présence de la présidente d’élection et greffière de la municipalité, Me Nancy Poirier, et du directeur général, monsieur Jean-François Auclair.

Les candidates et les candidats élus faisant officiellement partie du conseil municipal sont :

Alexandra Labbé, mairesse

Carl Talbot, conseiller, district du Canton

Jean-Philippe Thibault, conseiller, district du Bassin

Colette Dubois, conseillère, district Charles-Michel-De Salaberry

Annie Legendre, conseillère, district de la Petite Rivière

Serge Savoie, conseiller, district Antoine-Louis-Fréchette

Luc Ricard, conseiller, district Louis-Franquet

Justin Carey, conseiller, district du Ruisseau

Jean-François Molnar, conseiller, district des Grandes-Terres

Il est à noter que la première assemblée ordinaire du conseil aura lieu le 23 novembre 2021, à 19 h 30, au Pôle culturel de Chambly.