L'AERAM maintenant accessible aux restaurants

Considérant les restrictions additionnelles qui entreront en vigueur à compter du 26 décembre et les conséquences que celles-ci pourraient avoir sur plusieurs restaurants.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, confirme que ces derniers seront aussi admissibles à l'Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et du Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).

« Les répercussions des nouvelles mesures sanitaires sur les restaurants vont être importantes. On a eu des échanges et des discussions avec leurs représentants, et il était clair qu'il fallait ajuster nos programmes ou faire face à plusieurs fermetures. On l'a dit et on le répète : on va continuer de s'adapter en fonction de l'évolution de la pandémie et des mesures sanitaires», soulignePierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Tout comme les autres entreprises visées par un ordre de fermeture, les restaurants peuvent obtenir un pardon de prêt sur les frais fixes (voir les faits saillants) déboursés en décembre et lors des mois subséquents, tant que des restrictions seront en vigueur.

Par la suite, les établissements bénéficiant de l'AERAM pourront réclamer un pardon de prêt supplémentaire lié aux frais de réouverture, lequel s'appliquera selon la durée de la période de restriction imposée.