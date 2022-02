Aide financière de 779 000 $ pour l’amélioration du réseau routier local de Carignan

Le député de Chambly, M. Jean-François Roberge, annonçait dernièrement que le gouvernement du Québec accorderait une aide financière de 779 701 $ à la municipalité de Carignan afin de la soutenir dans l’amélioration de son réseau routier local.

Soucieux de mieux répondre aux besoins spécifiques des différentes régions, le gouvernement du Québec propose une gamme complète d’outils, dont le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), qui permet aux administrations municipales de revitaliser leurs infrastructures locales. Les montants annoncés aujourd’hui sont directement reliés aux 120 M$ de la mise à jour économique dévoilé en novembre dernier.

« Cet important investissement confirme l’intention de votre gouvernement de bonifier le réseau routier local. L’effet sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Carignan sera majeur. Je remercie les élus municipaux pour leur précieuse collaboration dans l’élaboration de ces travaux d’envergure pour notre belle région », souligne Jean-François Roberge, député de Chambly.

« C’est une bonne nouvelle pour notre ville que nous recevons aujourd’hui où des investissements majeurs étaient requis pour l’amélioration de notre réseau routier », mentionne Patrick Marquès, maire de la municipalité de Carignan.

• Le PAVL a pour objectif de soutenir les municipalités dans la planification, l’amélioration et l’entretien du réseau routier local dont elles ont la responsabilité.

• Il dispose d’un budget total de 357,7 M$ pour 2022-2023 et est divisé en trois axes (Planification, Amélioration et Maintien des infrastructures). Ces axes se composent d’un total de 11 volets, dont 2 ont été ajoutés en février 2021, soit :

• L’uniformisation des modalités du PAVL, rendues publiques en février 2021, amoindrit les exigences administratives pour les municipalités et organismes admissibles.

« Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins des régions et des municipalités pour l’optimisation de leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements entre les communautés et à la relance de l’économie régionale. Je salue l’excellente collaboration des autorités locales, qui partagent notre volonté de garantir à toutes et à tous un réseau routier sécuritaire et efficace. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie