Québec investit 10 millions $ pour le patrimoine religieux

Québec investit plus de 10 millions $ pour revitaliser 22 bâtiments religieux patrimoniaux dans le but de leur donner une deuxième vie.



La ministre de la Culture, Nathalie Roy, en a fait l'annonce jeudi, à Chelsea, en Outaouais. Il s'agit de sommes qui étaient déjà prévues dans le dernier budget.



Mme Roy a indiqué que 12 des 22 projets sont de nouveaux projets en «élaboration», tandis que les 10 autres sont rendus à l'étape de la transformation.



Parmi les nouveaux projets, notons la conversion de l'Église de Saint-Enfant-Jésus, à Montréal, en espace civique, et celle de la Chapelle conventuelle du Sacré-Coeur, à Baie-Saint-Paul, en centre d'interprétation.



L'Église de Sainte-Anne de Yamachiche, et celle de Saint-Romuald, à Farnham, obtiennent également du financement pour leurs projets de bibliothèque et de centre socioculturel.



Au total, les 12 projets en élaboration se partageront 238 578 $, tandis que la part du lion — 10 021 178 $ — revient aux 10 projets les plus avancés.



Ils incluent la transformation de l'Église de Saint-Alexandre de Port-Cartier, de l'Église de Sainte-Brigide-de-Kildare, à Montréal, et de l'Église de Saint-André, aux Îles-de-la-Madeleine.



Lors de son passage en Outaouais, la ministre Roy a confirmé une aide de 624 762 $ au projet La Fab sur Mill qui transformera l'ancienne église unie de Chelsea, construite en 1875, en centre culturel.



Les locaux serviront désormais de studios d'artistes, ainsi que de lieux d'expositions et de performances. L'aide gouvernementale ira à conserver la structure du bâtiment et ses caractéristiques architecturales.



«Ces investissements permettront de réaliser des projets qui visent à donner une deuxième vie à de magnifiques bâtiments», a affirmé plus tard Mme Roy dans un communiqué.



«Ces derniers continueront donc de témoigner du legs des générations qui ont contribué à bâtir notre culture et notre identité», a-t-elle ajouté.



Les montants annoncés jeudi s’ajoutent aux 15 millions $ déjà investis par le gouvernement dans le Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux.