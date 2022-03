La mairesse de Chambly élue sur le conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec

La mairesse de Chambly,Alexandra Labbé a été élue pour représenter le caucus de la Montérégie sur le conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Madame Labbé se joint aux maires et mairesses de seize autres villes de différentes régions du Québec pour le mandat de 2022 à 2024.

À propos de l’UMQ

Depuis sa fondation en 1919, l’UMQ représente les municipalités de toutes tailles à travers le Québec. Sa mission est d’exercer, à l’échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux.