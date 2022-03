Investissement de 167 414 $ pour l'intégration des personnes immigrantes dans la région

Le député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette à annoncé récemment un soutien financier de 167 414 $ à un organisme de la région de la Vallée-du-Richelieu. Grâce à ce financement l’organisme Intégration Compétences pourra concrétiser des projets locaux, régionaux ou à plus grande portée afin de favoriser une meilleure intégration en région des personnes immigrantes.

Annoncée le 13 octobre dernier, l’enveloppe totale accordée dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités par le gouvernement est de 23 317 599 $. Elle servira à soutenir la réalisation de 85 projets sur une période de trois ans, et ce, dans l’ensemble des régions du Québec.

« L’immigration contribue à la vitalité économique et sociale du Québec. C’est particulièrement vrai dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre. Les familles immigrantes qui choisissent de s’établir dans nos régions favorisent aussi l’enrichissement de notre tissu social. En investissant plus de 23 M$ pour 2021-2024 pour la réalisation de 85 projets d’accompagnement de la part d’organismes, notre gouvernement déploie des moyens concrets pour renforcer l’attractivité des régions. C’est grâce à cette collaboration avec les organismes communautaires et les coopératives que nous mettrons en place les conditions gagnantes à une intégration réussie », souligne Jean Boulet, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

« Nous félicitons l’organisme Intégration Compétences pour son travail essentiel à la réussite de l’intégration des personnes immigrantes qui s’installent ici dans la région de la Vallée-du-Richelieu. Elles constituent une grande richesse pour notre collectivité. Nous sommes convaincus que tous ensemble, nous contribuons à rendre notre milieu encore plus inclusif et à bâtir une société encore plus forte », affirme Simon Jolin-Barrette, député de Borduas.