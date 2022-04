Recharge Véhicule Électrique accueille favorablement la mise à jour du cahier explicatif du Code de construction du Québec

L'Alliance des villes se joint aux demandes faites au gouvernement canadien pour qu'il rétablisse le financement des infrastructures riveraines le long de la voie maritime du Saint-Laurent. Il est de plus en plus urgent de rétablir le programme de protection des berges, aboli depuis 1997, afin de protéger efficacement les communautés touchées L'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent se joint aux communautés concernées pour demander au gouvernement du Canada d'adopter une approche proactive et de rétablir le financement des infrastructures de protection des berges le long de la Voie maritime du Saint-Laurent. Le rétablissement d'un programme modernisé d'infrastructures riveraines permettrait de contrer l'érosion le long des rives des communautés touchées, tout en contribuant à la protection de la qualité de l'eau et en soutenant la création d'emplois à un moment critique de la reprise économique du Québec.