La Ville de Chambly établit un partenariat avec Carignan

La Ville de Chambly annonçait aujourd’hui un partenariat avec la Ville de Carignan, qui permettra de relocaliser le club de gymnastique Gymbly et le développement de l’offre de service des deux municipalités en matière de sports.

À la suite du non-renouvellement de son bail locatif, Gymbly et ses membres ont interpellé la Ville de Chambly afin de l’aider à trouver une solution. De nombreuses démarches, représentations et accompagnement ont été entrepris par la municipalité afin de trouver un local adapté, assurant la pérennité de l’organisme.

Les recherches effectuées ont permis de cibler l’immeuble de 54 000 pi2, situé au 2395, chemin de Chambly à Carignan. Une superficie de 22 000 pi2 sera vouée au club de gymnastique, alors que la portion résiduelle sera appelée à être transformée en plateaux sportifs diversifiés et versatiles, permettant la pratique de plusieurs activités sportives, et ce, au profit des citoyens des deux municipalités.

La Ville de Chambly a sollicité un partenariat avec la Ville de Carignan, qui permettra ainsi de partager les coûts liés à la location de l’immeuble et de partager les infrastructures de sports qui seront implantées, afin de répondre à un besoin senti de la population.

« Le Service loisirs et culture de Chambly a pris action et déployé des efforts importants afin de répondre aux besoins et attentes du club de gymnastique et de ses membres. Le fait d’établir un partenariat avec la Ville de Carignan nous permettra de bonifier notre offre de service en matière de plateaux multisports accessibles à nos citoyens. Encore mieux, cette solution nous permettra de faire un arrimage avec le plan directeur des infrastructures de loisirs, qui sera adopté d’ici quelques semaines. Il s’agit donc d’une solution profitable pour tous et efficace à bien des égards » précise Alexandra Labbé, mairesse de la Ville de Chambly.

Il importe de préciser que le bail débutera en janvier 2023, pour une période de cinq ans avec une option de renouvellement, pour un total de dix ans.

« En plus de permettre le maintien des activités de cette organisation d’envergure en matière de gymnastique dans la région, ce partenariat avec la Ville de Chambly assurera le déploiement et l’utilisation optimale du bâtiment, qui sera dédié à la pratique de sports de tout acabit. En effet, cette nouvelle offre de service permettra non seulement d’encourager l’adoption d’un mode de vie actif chez nos citoyens, mais également de répondre aux goûts et intérêts de tous les groupes d’âge », ajoute Patrick Marquès, maire de la Ville de Carignan.

« Nous sommes reconnaissants de voir le sérieux de la Ville de Chambly, qui a su prendre la balle au bond et faire preuve d’un fort leadership en ce qui a trait à la gestion de notre relocalisation. Le partenariat établi entre les deux municipalités et leur implication se sont avérés salutaires pour notre organisation. Nous pourrons ainsi accéder à un immeuble qui répond à toutes nos exigences, pour une pratique optimale de notre sport. Qui plus est, cette grande concertation nous permet de maintenir une proximité avec notre clientèle et de concrétiser plus que jamais notre implication et notre volonté de nous démarquer dans le monde de la gymnastique » souligne Mélanie Royer, responsable des communications du club de gymnastique Gymbly.