Chambly lance sa Politique environnementale 2022

La Ville de Chambly dévoile sa Politique environnementale 2022. Développée selon cinq axes d’intervention, celle-ci propose de grandes orientations pour assurer une qualité de vie aux citoyens d’aujourd’hui et des générations à venir.

Grâce à ses milieux terrestres d’intérêts, ses plans d’eau vivants et sa population engagée, Chambly a tout ce qu’il faut pour limiter les impacts négatifs causés par les activités humaines et pour s’adapter aux changements climatiques.

Que ce soit par la promotion de la biodiversité, la croissance d’oasis urbaines ou par l’augmentation des performances en gestion des matières résiduelles, cette politique vise la résilience face aux bouleversements climatiques éminents.

Toute l’administration municipale, dont les élus et les employés, sera appelée à travailler de concert pour mettre en place les grandes orientations décrites dans le document.

« Nous sommes heureux de lancer une politique mûrement réfléchie afin de répondre aux défis du présent et d’anticiper ceux du futur. Elle servira de référence pour l’arrivée de notre plan d’action pour les prochains mois et années à venir », indique la mairesse de Chambly, madame Alexandra Labbé.

« J’aimerais remercier les membres de la table consultative Environnement et développement durable, la cheffe de la division Environnement et l’ensemble des services municipaux qui ont participé à l’élaboration de la politique. Grâce à leur apport, cette dernière est en concordance avec les différents enjeux et opportunités actuels de notre municipalité », ajoute le conseiller du district du Ruisseau et président de cette Table, Justin Carey.