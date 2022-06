Le Défi têtes rasées Leucan 2022 de la région est lancé

Le Défi têtes rasées Leucan 2022 de la Vallée-du-Richelieu est lancé! M. Luc Bertrand, président d’honneur, a accepté de se raser la tête en soutien aux enfants atteints de cancer.

Leucan Montérégie annonce le lancement de l’édition 2022 du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par Proxim de la Vallée-du-Richelieu qui aura lieu le samedi 27 août 2022 de 13 h à 14 h 30. Le Défi se déroulera lors de l’événement Place à la famille au parc des Maires, à Mont-Saint-Hilaire. Le président d’honneur de l’événement, M. Luc Bertrand, a accepté de raser sa tête et a l’objectif d’amasser 10 000 $ en dons pour Leucan.

Le Défi est un mouvement de solidarité unique et porteur d'espoir pour les enfants atteints de cancer qui perdent leurs cheveux lors des traitements de chimiothérapie.

Une porte-parole inspirante

En 2019, Sangyu a commencé à avoir mal à un bras, mais elle pensait que c’était une douleur musculaire et qu’il n’y avait rien de sérieux. Il aura fallu trois mois de douleurs persistantes avant de recevoir la nouvelle dévastatrice du diagnostic d’ostéosarcome.

« Je ne connaissais pas grand-chose sur le cancer, alors je ne savais pas ce qui se passait. Quand j’ai vu ma mère sortir du bureau en pleurant, je me suis dit que c’était sûr que c’était grave. Elle est venue me chercher et c’est le médecin qui m’a expliqué ce qui se passait »,se souvient Sangyu, jeune porte-parole de Leucan, âgée de 16 ans.

Elle invite la population à participer au Défi têtes rasées Leucan pour soutenir les familles d’enfants atteints de cancer, comme la sienne.

Un président d’honneur mobilisé pour la cause

M. Luc Bertrand, président d’Accès Location +, est le président d’honneur du Défi de la Vallée-du Richelieu. Fier de renouveler son soutien à Leucan, il relèvera le Défi pour une troisième année avec des membres de son équipe. Avec le soutien des gens de la région, il vise à remettre 10 000 $ à Leucan.

« Nous comptons sur le soutien des gens de la Vallée-du-Richelieu afin d’offrir le cadeau le plus précieux pour des milliers d’enfants… la santé! En nous unissant, nous réussirons à faire une différence dans la vie de ces petits et grands héros », mentionne M. Bertrand.

Une grande vague de générosité et de soutien

Cette année, le Défi aura lieu au parc des Maires, à Mont-Saint-Hilaire. L’événement à la fois touchant, festif et rassembleur est ouvert à toutes les personnes de sept ans et plus qui souhaitent

poser un grand geste de solidarité envers les enfants atteints de cancer. Pour participer, les intéressés doivent s’inscrire au tetesrasees.com et amasser un montant minimum de 50 $ en dons pour Leucan. L’engagement et le dévouement de la communauté de la Vallée-du-Richelieu auront un impact concret pour les familles d’enfants atteints de cancer de la région.

Il est aussi possible de participer en organisant un Défi privé, en solo ou en groupe. Les institutions scolaires et les entreprises peuvent également organiser leur propre Défi.

Leucan tient à souligner la générosité de Proxim, présentateur de l'événement pour une 7e année, de Mia, qui a créé pour une 8e année les boucles d'oreilles de l'Espoir, un bijou vendu au profit de Leucan, et de l'humoriste Dominic Paquet, porte-parole provincial du Défi têtes rasées Leucan. Leucan remercie également ses partenaires régionaux, dont la Ville de Mont-Saint-Hilaire et Boom 104.1 - 106.5.

Pour obtenir plus d’information sur le Défi têtes rasées Leucan et pour s’inscrire, la population est invitée à visiter le site Web de l’événement : tetesrasees.com.