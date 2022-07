Bilan de session parlementaire pour Simon Jolin-Barrette

C’est sous le signe de la fierté que le député de Borduas, ministre de la Justice, ministre de la Langue française et ministre responsable de la Montérégie, monsieur Simon Jolin-Barrette, dresse le bilan de la dernière session parlementaire. Il revient sur les principales réalisations à l’Assemblée nationale du Québec et dans la circonscription.

La session parlementaire ayant pris fin le 10 juin dernier, soit la dernière avant la tenue des élections générales en octobre 2022. Cette session a permis l’aboutissement de réformes majeures, au bénéfice de tous les Québécois.

Mise sur pied et création du Tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violence conjugale.

o L’adoption à l’unanimité de la Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, pour un meilleur accompagnement des personnes victimes avant, pendant et après le processus judiciaire a permis de lancer les projets pilotes suivants :

▪ Beauharnois, palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield (lancé le 25 mars 2022)

▪ Bedford, palais de justice de Granby (lancé le 4 avril 2022)

▪ Drummond, palais de justice de Drummondville (lancé le 8 avril 2022)

▪ Saint-Maurice, palais de justice de La Tuque (lancé le 19 avril 2022)

▪ Québec, palais de justice de Québec (lancé le 4 mai 2022)

o Au courant de la saison estivale, le ministre procédera à la création de ceux de : Sherbrooke, Montmagny, Sept-Îles, Laval et Mégantic.

o Échange avec le ministre de la Justice et Garde des Sceaux de la France pour échanger sur les meilleures pratiques, notamment en matière de violence conjugale et sexuelle.

Langue française, un pas de franchit pour la relance linguistique

o Adoption de la loi 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français.

o Modification constitutionnelle, inscrivant que les Québécoises et les Québécois forment une nation, et que notre seule langue officielle et commune est le français.

o Création du Ministère de la Langue française. Le ministre Simon Jolin-Barrette est le premier titulaire de cette importante fonction.

o Allocution historique du ministre devant les membres de l’Académie française sur la langue française et son statut juridique.

Une réforme très attendue du droit de la famille.

o Adoption du projet de loi 2, qui lance la première réforme majeure du droit de la famille depuis 1980.

o Cette réforme vise à mettre l’intérêt de l’enfant à l’avant-plan et au cœur de toute décision.

Une loi pour améliorer l’accessibilité à la justice.

o La loi 34, Loi visant à améliorer l’accès à la justice en bonifiant l’offre de services juridiques gratuits ou à coût modique, a été déposée le 12 avril 2022 et adoptée le 9 juin 2022 et sanctionnée le 10 juin 2022.

o Grâce à cette loi, les avocats et les notaires œuvrant au sein d'organismes sans but lucratif pourront désormais offrir, gratuitement ou à coût modique, des conseils et des avis juridiques à la population, ainsi que de les représenter à la Cour.

o La loi permet également de mettre à contribution les personnes juristes retraitées, pour qu'elles puissent offrir de tels services juridiques au sein de ces organisations.

Bilan dans la circonscription de Borduas

Tout au long de la session, le député de Borduas a également poursuivi un travail de terrain dans sa circonscription afin d’obtenir des retombées concrètes pour les citoyennes et les citoyens de Borduas.

11 millions de dollars - Réaménagement de l’Espace Aurèle-Dubois, qui accueille entre autres le Centre culturel de Beloeil, la bibliothèque municipale et le théâtre jeunesse L’Arrière Scène,

o Ce projet se réalisera grâce à une subvention de 11 millions de dollars octroyée à la ville de Beloeil par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide au développement des infrastructures culturelles (PADIC).

o Les travaux prévus comprendront un agrandissement de la bibliothèque, ainsi que le réaménagement complet du Centre culturel pour y ajouter un lieu de diffusion et de création.

Inauguration du pont Gilbert-Desrosiers

o Le pont d’étagement qui surplombe l’autoroute Jean-Lesage, à la hauteur de la montée Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Mathieu-de-Beloeil, a été renommé en l’honneur de M. Desrosiers afin de souligner sa longue implication dans la circonscription.

Tournée de rencontres avec tous les conseils municipaux afin de discuter des enjeux prioritaires des municipalités.

o Il s’agit des municipalités de : Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Madeleine, Saint-Marc-sur-Richelieu, Sainte Marie-Madeleine et Saint-Mathieu-de-Beloeil.

Distribution de la deuxième édition du Bottin des ressources à l’ensemble des citoyens de la circonscription,

o Il s’agit d’un recueil colligeant les organismes du territoire et les regroupant par services.

Bonification des boisés

o Bonification du Boisé des Bourgs, dans le quartier des Bourgs de la Capitale à Beloeil.

o Bonification du boisé du Ruisseau-Bernard, à McMasterville.

o Ces projets (300 000 $) ont été effectués dans le cadre du Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratiques d’activités de plein air.

Nouvelles infrastructures sportives

o Grâce à une aide financière totalisant près de 300 000 $ du gouvernement du Québec, les citoyennes et citoyens de McMasterville, Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu auront accès à de nouvelles infrastructures sportives leur permettant de bouger et de s’amuser par le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE).

o Avec ces sommes, Saint-Charles-sur-Richelieu compte refaire sa patinoire extérieure, McMasterville proposera un mur d’escalade dans un de ses parcs et Saint Denis-sur-Richelieu bonifiera ses jeux d’eau en plus de les rendre davantage accessibles.

Amélioration de l’accessibilité au complexe municipal de Saint-Marc-sur-Richelieu

o À la suite de l’appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), un montant de 100 000 $ a été octroyé à la municipalité de Saint Marc-sur-Richelieu pour son projet d'amélioration de l'accessibilité au complexe municipal, qui consiste à rénover et à réaménager une partie du bâtiment pour y ajouter, entre autres, un vestibule ainsi qu’un ascenseur.

Soutien en matière de prévention et la criminalité

o Le gouvernement du Québec a accordé 35 000 $ à la ville de Beloeil pour la soutenir dans ses actions en matière de prévention de la criminalité. Cette aide financière s’inscrit dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité (PSM) du ministère de la Sécurité publique.