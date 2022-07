La Ville de Chambly cristallise une zone importante de son territoire dédiée à la protection de milieux naturels

La Ville de Chambly informe les citoyens qu’elle cristallise une zone importante de son territoire dédiée à la valorisation, la protection et la conservation de milieux naturels.

Pour ce faire, la Ville de Chambly a ficelé nombre de dossiers et procédé à l’acquisition de plusieurs terres et terrains. Elle a fait preuve d’une créativité municipale remarquable, avec l’aval du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, afin de concrétiser ce projet très novateur, amorcé en 2016 et reconnu par l’Ordre des urbanistes du Québec en 2019.

Des études complétées dans le cadre des négociations avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ont permis de déterminer les zones à fort potentiel de conservation du secteur. À la suite de quoi la Ville de Chambly a obtenu l’autorisation pour le projet de développement de la zone industrielle en milieu humide, en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Ceci, conditionnellement à l’enregistrement d’une servitude de conservation des milieux naturels à l’intérieur du milieu urbain de 2,28 millions de pi², laquelle a été consignée en 2018. En plus de conserver les zones humides, la municipalité assure par la même occasion, la pérennisation du boisé mitoyen aux zones d’activités agricoles et industrielles.