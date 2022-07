La Ville de Chambly procède à la consolidation et à l’aménagement du parc-nature Fonrouge

La Ville de Chambly informe les citoyens qu’elle procèdera à la consolidation et à l’aménagement du parc-nature Fonrouge. Pour ce faire, la Ville de Chambly a ficelé nombre de dossiers et procédé à l’acquisition de plusieurs terres et terrains.

Elle a fait preuve d’une créativité municipale remarquable, avec l’aval du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, afin de concrétiser ce projet très novateur, amorcé en 2016 et reconnu par l’Ordre des urbanistes du Québec en 2019.

La Ville a procédé à l’acquisition de 5,12 millions de pi2 de terres agricoles adjacentes au parc Fonrouge, permettant la concrétisation du parc-nature déjà connu et accessible à la population. Avec une superficie de 47 hectares, il devient ainsi le plus grand parc de la municipalité. Des aménagements projetés à l’automne 2022 et au printemps 2023 viendront améliorer son accessibilité et contribuer à un meilleur partage des usages, et ce, en plus d’intégrer un parcours mettant en valeur sa biodiversité.

À cet effet, Chambly a mandaté Nature Action Québec pour effectuer des études et des analyses préparatoires des milieux naturels caractérisant ce site. L’organisme a également réalisé un plan concept d’aménagement adapté, contribuant à la protection de la biodiversité, des milieux naturels et de la valeur paysagère. La programmation d’activités de plein air qui sera proposée selon les saisons, respectera du même coup, les secteurs sensibles et de conservation. Un réseau de sentiers permettra de mettre en relief une variété de paysages et d’écosystèmes, tout en assurant la protection des secteurs les plus fragiles.