Chambly investit 6 M$ pour prolonger les rues Samuel-Hatt et Jean-Baptiste-Many

La Ville de Chambly souhaite informer les citoyens que des travaux de prolongement des infrastructures des rues Samuel-Hatt et Jean-Baptiste-Many seront amorcés le 11 juillet, et se poursuivront jusqu’en décembre 2022, si les conditions météo sont favorables.

Ces travaux, représentant un investissement de 6 M$, sont liés à l’agrandissement du parc industriel. La première phase du chantier consistera à prolonger les infrastructures des deux rues, telles que les fondations de chaussée ainsi que les conduites d’égout pluvial et sanitaire, et à construire un poste de pompage pour l’égout sanitaire. Pour ce qui est du réseau d’aqueduc, celui-ci est déjà en place.

Précisons que les travaux de voirie, incluant le pavage, la construction des bordures et l’ajout d’un réseau d’éclairage de rue, seront exécutés lors de la deuxième phase, prévue pour 2024. Ceci, dans un souci de coordonner les travaux avec le projet d’agrandissement à plus haut niveau du parc industriel.

Rappelons que le développement industriel, engendré par l’ouverture de cette nouvelle zone, contribuera à la création de quelque 500 emplois et générera des retombées municipales et économiques positives des plus avantageuses, profitables à la collectivité.

Précisons également que la municipalité a obtenu l’aval du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, afin de concrétiser ce projet. Entre autres, un certificat d’autorisation a été émis dans le cadre de ces travaux.

