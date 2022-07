La Ville de Chambly se dote d’un plan directeur des infrastructures de loisirs

La Ville de Chambly s’est dotée d’un Plan directeur pour les parcs, les espaces verts, les plateaux sportifs et les infrastructures de loisirs, qui orientera l’ensemble des actions pour les années à venir et qui contribuera concrètement à changer le visage de la municipalité.

Après quinze mois de travail, piloté par le Service loisirs et culture et effectué par la firme AECOM Consultants, cet exercice des plus rigoureux a pour but d’améliorer la qualité de vie des citoyens et de contribuer au développement de la communauté. Le tout, en tenant compte de l’identité de Chambly, des nouvelles tendances en pratique de loisir, en aménagement et en mobilité active; en fonction de la croissance démographique et des ressources financières disponibles.

Ce nouveau plan directeur fait état des différentes étapes franchies, en prenant soin de définir le portrait de la situation, puis le diagnostic. Il tient également compte des besoins actuels et futurs; énonce les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. L’élaboration de la vision et des orientations influenceront le déploiement des interventions, lesquelles sont présentées dans un plan d’action sommaire. Ce dernier brosse l’éventail des actions projetées et priorisées à court, moyen et long terme. Il s’agit d’un outil de travail flexible appelé à évoluer avec les années, selon les besoins, les ressources et les sources de financement disponibles. Le tout, en tenant compte des bases établies par le plan directeur, soit : la vision, les orientations, les principes directeurs, les typologies et la desserte des équipements.

À la lumière des constats et des conclusions découlant du plan directeur, la municipalité amorce la concrétisation du plan d’action en fonction des priorités identifiées. Certaines initiatives sont déjà en cours, notamment en ce qui a trait à l’entretien, la réparation et la mise aux normes de parcs ciblés.

Rappelons que l’ensemble des étapes menant à la concrétisation du plan directeur ont été réalisées à la lumière des différents comités de travail internes, des activités de consultation publique effectuées en mai et juin 2021, et de la présentation publique du plan d’action effectuée en juin 2022. Il importe de préciser que les citoyens et les organismes seront à nouveau consultés dans le cadre d’aménagements et de projets structurants, selon le calendrier de réalisation.

« Ce plan directeur fort ambitieux contribuera à faire évoluer concrètement l’offre en matière de loisir proposée aux citoyens. Il leur permettra dans un avenir certain, de vivre leur municipalité autrement à l’aide d’infrastructures modernes, adaptées, répondant aux normes et aux tendances actuelles. Ceci façonnera concrètement et positivement le profil de la municipalité, de même que notre image et notre expérience au quotidien », précise Carl Talbot, maire suppléant et conseiller municipal de la Ville de Chambly.