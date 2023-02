Négos du secteur public: loin du rythme de croisière, disent FIQ et front commun

Un groupe de hauts fonctionnaires fédéraux chargé de signaler toute ingérence étrangère dans le processus électoral n'a toujours pas publié le rapport sur son travail lors du scrutin de 2021, il y a près d'un an et demi. Le «Protocole public en cas d’incident électoral majeur» avait été créé avant le scrutin de 2019 pour surveiller et signaler ...