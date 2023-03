Institutions au Canada: confiance des gens variable selon une enquête récente

Environ les deux tiers des Canadiens ont déclaré dans une enquête récente avoir un niveau élevé de confiance à l'égard de la police.

L’enquête effectuée d’octobre à janvier derniers pour Statistique Canada a aussi permis de noter que cette proportion était supérieure à celle observée pour d’autres institutions au Canada: 51 % pour le système de justice et les tribunaux, 36 % pour le Parlement fédéral et 33 % pour les médias canadiens.

Des enquêtes antérieures ont révélé que les Canadiens noirs affichaient de plus faibles niveaux de confiance à l'égard de la police, comparativement aux personnes non autochtones et non racisées.

La plus récente enquête indique qu'au Canada, 63 % des Asiatiques du Sud-Est, 52 % des Noirs et 47 % des Japonais sont moins susceptibles de faire confiance à la police. Cette proportion s’élève à 69 % chez les personnes qui n'appartiennent pas à un groupe racisé et qui ne sont pas Autochtones.

En revanche, certains groupes racisés sont plus susceptibles de faire confiance au système de justice et aux tribunaux. Au Canada, les Sud-Asiatiques, les Chinois, les Philippins, les Arabes, les Latino-Américains, les Asiatiques du Sud-Est, les Asiatiques occidentaux et les Coréens ont plus confiance que les Canadiens non racisés et non autochtones.

Les immigrants récents ont affiché un niveau de confiance particulièrement élevé à cet égard.

Des tendances semblables ont été observées en ce qui concerne les niveaux de confiance envers le Parlement fédéral et les médias canadiens.

La Presse Canadienne