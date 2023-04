Québec octroie 300 $ aux enseignants pour acheter des livres québécois

Le gouvernement du Québec versera un chèque annuel de 300 $ aux enseignants pour qu'ils achètent des livres québécois à leurs classes.

Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, en a fait l'annonce à Québec mardi matin.

Cette mesure coûtera au Trésor québécois 55,6 millions $ d'ici 2027-2028, selon le gouvernement.

D'après les chiffres du ministère, cela équivaut à 616 000 nouveaux livres au total par année dans les classes des écoles primaires.

Québec souhaite ainsi valoriser l'enseignement du français dans les écoles. D'autres mesures en ce sens doivent d'ailleurs être annoncées prochainement.

Le gouvernement affirme qu'il veut également par cette annonce susciter l'intérêt des élèves pour la lecture.

«Et développer cet intérêt n'est possible que si nous rendons disponibles le plus de livres de qualité possible pour nos élèves. C'est ce que notre gouvernement fait», a déclaré le ministre Drainville dans un communiqué.

La Presse Canadienne