Langues officielles: environ 20 % de 1,4 milliard $ iront à l'anglais au Québec

Environ «20 %» du 1,4 milliard $ sur cinq ans qu'Ottawa ajoute pour son plan d'action sur les langues officielles viendra appuyer l'anglais au Québec, a indiqué le gouvernement fédéral le jour même où débute le débat en troisième lecture du projet de loi C-13 visant à moderniser la Loi sur les langues officielles.

Ottawa ignore pour le moment combien d'argent ira spécifiquement aux anglophones du Québec. La proportion de 20 % est donc «une approximation» de ce qui représente historiquement la distribution de la communauté anglophone, a expliqué une haute fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien qui a parlé mercredi sous le couvert de l'anonymat lors d'une séance d'information technique.

De cette somme, Ottawa indique que 137,5 millions $ sur cinq ans viendront appuyer des initiatives qui visent spécifiquement la communauté anglophone du Québec, a-t-on expliqué en marge du dévoilement du plan d'action 2023-2028 pour les langues officielles. D'autres initiatives recevront des fonds en fonction des demandes qui seront reçues.

Le gouvernement fédéral prévoit aussi des sommes pour appuyer le français au Québec. Plus précisément, 6,5 millions $ viendront appuyer le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne, ce qui comprend le travail pour promouvoir le français partout au pays, y compris au Québec, et 5 millions $ pour des stages en arts et culture.

Des fonds seront également affectés à la production et la diffusion de contenus scientifiques et d'autres seront versés au Québec pour l'apprentissage du français langue seconde.

Le 1,4 milliard $ supplémentaire s'ajoute à la «base historique de financement» de 2,7 milliards $ consacrée aux langues officielles, qui elle est «de façon continue et permanente».

Le plan d'Ottawa vise à soutenir 32 mesures autour de quatre «axes d’intervention», soit l’immigration francophone, l’apprentissage des langues officielles, le développement des communautés et l'action gouvernementale.

La Presse Canadienne