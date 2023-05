Le nouveau remboursement de la TPS sera versé aux Canadiens admissibles le 5 juillet

Le ministère fédéral des Finances a annoncé jeudi que le nouveau remboursement de la TPS promis par les libéraux dans le budget de cette année sera versé aux Canadiens admissibles le 5 juillet prochain.

Le Parlement a adopté cette semaine le projet de loi portant exécution de certaines dispositions du budget, qui comprend notamment le versement de cette prestation unique, surnommée par les libéraux «remboursement pour l’épicerie».

Le gouvernement libéral a présenté cette prestation comme une mesure ciblée de lutte contre l'inflation pour quelque 11 millions de ménages à revenu faible et modeste au pays.

Cette prestation ponctuelle répète en fait celle que le gouvernement fédéral avait offerte l'automne dernier pour répondre aux préoccupations croissantes liées au coût de la vie.

Il s'agit d'une prestation additionnelle du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) équivalente en fait au double du montant de la prestation qui était prévue pour le mois de janvier 2023. La prestation sera versée en juillet par dépôt direct ou par un chèque de l'Agence du revenu du Canada.

Les familles admissibles de quatre personnes recevront un remboursement pouvant atteindre 467 $. Les célibataires sans enfants recevront jusqu'à 234 $ et les personnes âgées pourraient toucher jusqu'à 225 $.

La nouvelle loi consacre également un versement supplémentaire de 2 milliards $ de transferts fédéraux en matière de santé aux provinces. Ces sommes visent à réduire les arriérés et les temps d'attente, et à soutenir les hôpitaux pédiatriques et les salles d'urgence.

En vertu de la nouvelle entente présentée aux provinces par Ottawa l'hiver dernier, le Québec recevra 447 millions $ de plus cette année, l'Ontario 776 millions $ et le Nouveau-Brunswick 41,7 millions $.

La Presse Canadienne