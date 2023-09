Le chef bloquiste ira parler d'indépendance en Catalogne

Ottawa a nommé un commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique par intérim, plus de six mois après le départ à la retraite du dernier commissaire permanent. Le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique a publié un communiqué indiquant que Konrad Winrich von Finckenstein a été nommé à ce poste pour les six prochains ...