Le vaccin contre la COVID-19 offert gratuitement à toute la population cet automne

Une campagne de vaccination contre la COVID-19 et contre la grippe aura lieu dès la semaine prochaine au Québec, a annoncé jeudi le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau.

Le vaccin contre la COVID-19 sera offert gratuitement à tous les citoyens qui souhaitent l'obtenir. Ils pourront prendre rendez-vous à cet effet sur le site web Clic Santé.

Il sera simultanément possible de prendre rendez-vous pour un vaccin contre la grippe et le pneumocoque.

La campagne de vaccination débutera le 2 octobre dans les centres d'hébergement, tels que les résidences pour aînés. Des rendez-vous seront ensuite offerts à la population générale à compter du 10 octobre.

Le Dr Boileau invite particulièrement les personnes les plus à risque à prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19. Parmi elles, on compte les personnes âgées de plus de 60 ans, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques.

La vaccination sera offerte dans divers points de services locaux et dans les pharmacies.

L'Association des bannières et des chaînes de pharmacies du Québec (ABCPQ) a annoncé que la vaccination contre la COVID-19 et la grippe sera offerte gratuitement dans 1473 pharmacies de la province, à partir du 10 octobre.

