Tarifs d’électricité: «Pas question de les augmenter», lance Legault

Le premier ministre François Legault a tenu à remettre les pendules à l’heure dans le dossier des tarifs d’électricité résidentiels: «pas question de les augmenter» de plus de l'inflation ou 3 %.

Le premier ministre a fait cette précision en période de questions mercredi. Il répondait à une question du chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Selon un enregistrement obtenu par Radio-Canada, le PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia, aurait dit à ses employés qu'il fallait augmenter les tarifs d'électricité.

«On a un bon exemple qu’il ne faut pas toujours croire ce qui est dans les médias», a lancé le premier ministre.

Il assure avoir rencontré M. Sabia en début de semaine. «Et j'ai été on ne peut plus clair: quand on regarde les tarifs résidentiels au Québec, il n'est pas question de les augmenter de plus que le moindre entre l'inflation ou 3 %.»

Rappelons que le gouvernement a plafonné les tarifs d’électricité résidentiels à 3 % jusqu’au 31 mars 2025 avec un projet de loi.

Son ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a été moins catégorique, laissant planer une possible hausse – ou une baisse – après 2025.

«Il n'y a aucune autre augmentation qui est prévue avant le 31 mars 2025. Après ça on verra. (...) On est un gouvernement qui est soucieux du coût pour les gens vulnérables, la classe moyenne, donc on va être cohérent avec ce qu'on a fait depuis 2018», a-t-il affirmé.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne