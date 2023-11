Le front commun annonce de nouvelles journées de grève en décembre

Mécontent de l'évolution des négociations pour le renouvellement des conventions collectives, le front commun du secteur public annonce d'autres journées de grève en décembre.

Après avoir débrayé le 6 novembre, puis les 21, 22 et 23, c'est du 8 au 14 décembre que ses membres débraieront de nouveau, à moins d'une entente d'ici là.

Le front commun représente 420 000 membres par le biais de ses quatre organisations syndicales membres, à savoir l'APTS, la CSN, la CSQ et la FTQ.

Il représente notamment la majorité des enseignants du primaire et du secondaire, les préposés aux bénéficiaires, les professionnels et techniciens du réseau de la santé et des services sociaux, de même que des milliers d'employés de soutien dans les milieux de l'éducation et de la santé.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne