Crise des médias: le ministre Mathieu Lacombe prépare un plan d’aide

Alors que la crise des médias ne cesse de prendre de l’ampleur, Québec prépare vraisemblablement un «plan temporaire d’aide aux médias» avec Ottawa.

En mêlée de presse mardi à l’Assemblée nationale, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a été questionné sur un document «destiné aux autorités ministérielles» qu’il transportait et sur lequel on pouvait lire: «Faire une proposition de plan temporaire d’aide aux médias».

«Vous avez une bonne vue, je vais cacher ça», a dit le ministre en riant, visiblement gêné qu’un journaliste ait pu lire son document.

«C'est du travail qu'on est en train de faire avec le gouvernement fédéral. (...) Ce n'est pas nécessairement de l'aide supplémentaire, mais ce que je vous dis, c'est qu'il faut revoir la façon dont on aide les médias parce que c'est très concentré sur (les médias) écrits», a-t-il ajouté, sans donner plus de détails sur son plan.

Le ministre affirme que son gouvernement finance déjà très bien les médias écrits et demande qu’Ottawa aide davantage les médias télé et radio qui sont sous sa gouverne. «Ce n'est pas une cachette, on doit mieux se concerter avec Ottawa parce qu'en ce moment il y a un trou», a-t-il soutenu.

Mathieu Lacombe doit rencontrer son homologue fédérale Pascale St-Onge à la mi-décembre.

Lundi, CBC/Radio-Canada annonçait la suppression de 10 % de ses effectifs, soit 800 postes. Avec la fin du journal papier prévu à la fin de l’année, 125 travailleurs des Coops de l’information (qui regroupent Le Soleil, Le Quotidien, Le Droit, Le Nouvelliste, La Tribune et La Voix de l’Est) se sont prévalus d’un programme de départ volontaire.

Au début du mois de novembre, le président-directeur général de Québecor, Pierre Karl Péladeau, indiquait que l’entreprise allait éliminer 547 postes.

Le premier ministre François Legault a d’ailleurs rencontré M. Péladeau mardi. « Nous avons discuté de l'avenir des médias, de l'avenir de la production cinématographique et télévisuelle et de différents projets de développement», a écrit le premier ministre sur le réseau social X.

La semaine dernière, Ottawa a conclu une entente de 100 millions $ avec Google pour venir en aide aux médias canadiens.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne