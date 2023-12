Un dernier syndicat de la FTQ conclut une hypothèse de règlement avec le gouvernement

Malgré quelques bons coups, la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault termine l'année 2023 écorchée et déboussolée, en chute libre dans les sondages d'opinion. C'est le désamour entre les Québécois et la CAQ, si l'on se fie au plus récent sondage de la firme Léger, qui suggère une dégringolade de 16 points en un an au profit du Parti ...