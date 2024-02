François Legault remet en question l'utilité du Bloc québécois à Ottawa

Piqué au vif à la période de questions par le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon au sujet de l’immigration temporaire, le premier ministre François Legault a remis en question l’utilité du Bloc québécois à la Chambre des communes.

«À quoi ça sert le Bloc québécois à Ottawa? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi?», a tonné le premier ministre à la période de questions mardi.

M. Legault a lancé cette question en répondant au chef péquiste qui l’accusait de ne rien faire dans le dossier de l’immigration temporaire. «Le premier ministre reconnaît-il que la politique d'immigration de la CAQ est un désastre au niveau du français qui est sans précédent dans l'histoire du Québec?» a demandé le chef du Parti québécois (PQ).

François Legault a dit que c’était «malheureux» que Paul St-Pierre Plamondon fasse de la «politique sur un dossier qui est crucial pour l'avenir de notre nation».

«Ce que je demande au chef du Parti québécois, c'est de travailler avec moi, d'aller convaincre le gouvernement fédéral. Parce que le coupable, ce n'est pas le chef de la CAQ, c'est le gouvernement libéral fédéral», a affirmé le premier ministre.

C’est ensuite qu’il a lancé: «D’ailleurs, j’ai le goût de lui demander: ‘’À quoi ça sert le Bloc québécois à Ottawa?’’»

Le premier ministre a fait cette déclaration quelques heures après que quatre de ses ministres eurent demandé que le fédéral rembourse les coûts associés à l’accueil des demandeurs d’asile que Québec estime à un milliard $.

Peu après, le Bloc québécois a partagé une pétition sur le réseau social X, demandant au fédéral de rembourser le Québec.

Rappelons que François Legault a appelé à voter pour le Parti conservateur fédéral en 2021. Il n’a pas réitéré cet appui depuis que Pierre Poilievre est à la tête de la formation politique.

«Le Bloc québécois est un parti politique indépendantiste, implanté exclusivement au Québec. Sa présence à la Chambre des communes permet d’assurer la légitimité et la concordance entre la vision d’un peuple et celle de ses représentantes et représentants élus sur la scène fédérale. Le Bloc québécois affirme l’existence de la nation québécoise, exige sa reconnaissance et défend les intérêts de ses citoyens et de ses citoyennes ainsi que leur droit de choisir librement leur avenir», peut-on lire sur le site internet du parti.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne