Les déléguées de la FIQ ont entériné le projet d'entente avec Québec

Les déléguées de la FIQ ont entériné le projet d'entente qui avait été conclu avec Québec plus tôt cette semaine.

Réunies en conseil fédéral mardi, mercredi et jeudi, les déléguées de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) se sont finalement prononcées lors d'un vote, jeudi soir.

Québec et la FIQ en étaient venus à cette «proposition d'entente» pour renouveler les conventions collectives, dans la nuit de lundi à mardi, après plus de 15 mois de négociation et la tenue de quelques journées de grève.

L'étape du conseil fédéral étant passée, il appartiendra maintenant aux membres de se prononcer, lors d'un vote référendaire. Celui-ci sera précédé d'assemblées d'information sur le contenu de la proposition pour les membres.

Dans un message sur Facebook, jeudi soir, la FIQ indique que la «proposition d'entente» sera présentée en assemblée générale locale, et que la période de vote est prévue les 10, 11 et 12 avril.

La FIQ représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, soit la grande majorité d'entre elles au Québec.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne