Alerte: Le CN met ses employés en lock-out et ferme les chemins de fer

Le plus grand opérateur de chemin de fer du Canada a mis ses employés en lock-out et arrêté tous les trains après que le Canadien National (CN) et ses employés n'ont pas réussi à s'entendre sur un nouveau contrat avant la date limite de 0h01.

Il est attendu que le Canadien Pacifique Kansas City prenne la même mesure, ce qui constituerait le tout premier arrêt de travail simultané dans les deux compagnies.

Plus d'informations à venir.