Le ministre démissionnaire Pierre Fitzgibbon s'expliquera mercredi matin

Le ministre démissionnaire Pierre Fitzgibbon s'expliquera sur les raisons de son départ mercredi matin. Il tiendra un point de presse en compagnie du premier ministre François Legault en marge du caucus présessionnel de la Coalition avenir Québec (CAQ) à Rimouski.

La nouvelle de sa démission a créé la surprise, mardi, au sein du caucus caquiste; le ministre du Travail, Jean Boulet, a admis par exemple être sous le «choc», qualifiant le départ de M. Fitzgibbon de «perte extrêmement importante» pour la CAQ et pour tout le Québec.

À 69 ans, Pierre Fitzgibbon était considéré comme un poids lourd du gouvernement. Il cumulait les fonctions de ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, en plus d'être responsable du Développement économique régional et de la région de Montréal.

Il devait d'ailleurs amorcer l'étude de son important projet de loi 69 sur l'énergie la semaine prochaine.

Sa décision ne résulterait pas d'un différend avec le premier ministre, selon les informations obtenues par La Presse Canadienne.

Le départ de M. Fitzgibbon obligera toutefois M. Legault à remanier son cabinet et à déclencher une élection complémentaire dans Terrebonne, au moment où le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon mène dans les intentions de vote.

Caroline Plante, La Presse Canadienne