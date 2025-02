Un sursis d'un mois pour le Canada sur les tarifs douaniers

C'est après une dernière tentative de négociations entre le premier ministre du Canada, Justin Trudeau et le Président des États-Unis, Donald Trump, pour éviter que ce dernier impose les tarifs douaniers de 25 % sur les produits canadiens qu'il avait annoncé pour le 4 février, que finalement il a été entendu pour un sursis de trente jours .

Toutefois, le Canada a dû promettre de nombreuses nouvelles mesures et ressources concernant la sécurité à la frontière entre les deux pays pour tout comme le Mexique éviter dès demain matin les tarifs promis.

En effet, M. Trudeau a annoncé sur les réseaux sociaux que le nouveau plan frontalier serait d'un montant de 1,3 milliard de dollars. La frontière sera renforcée avec « de nouveaux hélicoptères, de nouvelles technologies, plus de personnel, une coordination accrue avec nos partenaires américains et plus de ressources pour lutter contre le trafic de fentanyl. Près de 10 000 agents sont et seront sur le terrain pour protéger notre frontière ».

De nouveaux engagement seront pris concernant la lutte au trafic de fentanyl. Il sera nommer un Tsar responsable du sujet. Ce qui implique que ce nouveau chef pourra prendre des décisions sans consultation. Les cartels mexicains seront ajoutés à la liste des entités terroristes et un oeil sera gardé sur la frontière 24 heures sur 24 , 7 jours sur 7. De plus, les deux pays alliés joindront leur force de frappe sur le crime organisé, le trafic de fentanyl et le blanchiment d'argent.

Le premier ministre a signé une nouvelle directive pour les services de renseignement, axée sur le crime organisé et le fentanyl, qui sera appuyée par un investissement de 200 millions de dollars.

Les deux hommes d'États semblaient particulièrement satisfaits de ces avancées.