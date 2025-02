Trump maintient que des tarifs seront imposés au Canada la semaine prochaine

Un bras de fer se dessine entre Québec et les syndicats: le ministre du Travail, Jean Boulet, vient de déposer un projet de loi pour limiter la durée des grèves et des lock-out. Les secteurs de la santé et de la fonction publique sont exclus de la pièce législative. Avec ce projet de loi, Québec veut éviter que les services à la population ne ...