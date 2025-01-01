Nous joindre
Plus de la moitié des Canadiens veulent couper dans la bureaucratie fédérale

Par La Presse Canadienne

Plus de la moitié des Canadiens estiment que la taille et le coût de la fonction publique fédérale devraient être réduits au cours des prochaines années, selon un nouveau sondage Léger.

Le sondage indique que 54 % des répondants souhaitent une réduction de la bureaucratie fédérale, 24 % souhaitent la maintenir, 4 % souhaitent l'augmenter et 17 % sont indécis.

Le sondage, réalisé en ligne et auquel il n'est donc pas possible d'assigner une marge d'erreur, cite des données fédérales indiquant que le gouvernement a embauché près de 99 000 fonctionnaires depuis 2016 et que les coûts liés à la bureaucratie fédérale ont augmenté de plus de 70 % en moins de 10 ans.

Réalisé par Léger pour la Fédération canadienne des contribuables, le sondage indique que la moitié des Canadiens estiment que la qualité des services fédéraux s'est détériorée depuis 2016.

Près du quart des Canadiens interrogés croient que la qualité des services est restée la même, tandis que 11 % affirment que ces services se sont améliorés et 16 % sont incertains.

Le Conseil de recherche et d’intelligence marketing canadien, un organisme professionnel du secteur des sondages, indique qu'il est impossible d'attribuer une marge d'erreur aux sondages en ligne, car ils n'échantillonnent pas la population de manière aléatoire.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne

