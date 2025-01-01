Alerte: la ministre Geneviève Guilbault témoignera à la commission Gallant

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, doit témoigner la semaine prochaine lors de la reprise des audiences publiques de la commission Gallant, chargée d'enquêter sur les ratés du virage numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

L'information a été confirmée mercredi par une source gouvernementale non autorisée à parler publiquement.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne