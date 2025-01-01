Les oppositions à Québec ne sont pas convaincues du remaniement ministériel

Le remaniement ministériel du gouvernement Legault et sa volonté de «couper profondément dans la bureaucratie» sont loin d’impressionner les oppositions à Québec.

Pour le chef libéral, Pablo Rodriguez, François Legault n’est pas «crédible» avec sa volonté de faire un «traitement choc».

«François Legault nous dit qu'il va améliorer l'efficacité de l'État, alors qu'il a fait exploser le nombre de fonctionnaires. Il a eu sa chance», a-t-il affirmé en point de presse mercredi à l’Assemblée nationale.

«En gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il propose de trouver des solutions aux problèmes qu'il a lui-même créés. Alors, il a échoué, et sa camisole de force, c'est lui-même qui l'a tricotée», a-t-il ajouté.

Dans son discours, le premier ministre a aussi affirmé sa volonté de remettre de l'avant les dossiers identitaires et de s'attaquer à l'«explosion de l’immigration».

«Sur l'immigration, on a démontré qu'il accueillait davantage que les gouvernements libéraux. (...) François Legault a fait la dernière élection sur l'idée d'obtenir un mandat fort pour l'immigration et ça n'a pas marché. La cause de la CAQ est entendue. La réponse que les citoyens d'Arthabaska ont donnée à la CAQ est la bande-annonce de ce qui va se passer l'année prochaine», a affirmé le député péquiste Pascal Bérubé.

Rappelons que le Parti québécois a remporté l'élection partielle dans Athabaska avec 46 % des votes, alors que la CAQ a obtenu le maigre score de 7 %.

«Une claque au visage»

Québec solidaire a vertement dénoncé la nomination de Bernard Drainville à l’Environnement, affirmant «que l'intérêt de la planète et des générations futures passe après les profits des multinationales».

«C'est une claque au visage à tous ceux et celles qui ont l'environnement à cœur. À Québec solidaire, on ne le lâchera pas avec les GES», a affirmé la porte-parole solidaire, Ruba Ghazal.

Alors que le discours de François Legault indiquait clairement une volonté de virage à droite pour la CAQ, le chef conservateur, Éric Duhaime, a dénoncé l’incohérence du premier ministre.

«Monsieur Legault répète également le mot “efficacité” aux deux phrases. Comme il le martelait avant même d’arriver au pouvoir, avant de faire exactement le contraire au cours des sept dernières années. Pendant que monsieur Legault prononce le mot “efficacité”, de plus en plus de Québécois comprennent bien le mot “mensonges”», a-t-il écrit sur le réseau social X.

«Politiques d’austérité»

François Legault a nommé France-Élaine Duranceau comme présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de l’Efficacité de l’État. Elle aura pour mandat de s’assurer que chaque ministère fasse un effort important de réduction de sa bureaucratie.

La CSN s’est dite «perplexe» par cette nomination.

«Au sein de ce gouvernement de gens d’affaires déconnectés des besoins de la population, la ministre Duranceau a su se démarquer par son manque de sensibilité envers les victimes de la crise du logement. Avec le retour des politiques d’austérité de la CAQ, sa nomination au Trésor n’est certainement pas de bon augure», a indiqué la présidente de la CSN, Caroline Senneville, par voie de communiqué.

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE), de son côté, espère que la nouvelle ministre de l’Éducation, Sonia LeBel, pourra «réparer le lien de confiance brisé».

«De ce nouveau conseil des ministres, les profs s’attendent à ce qu’il leur témoigne du respect, mais aussi qu’il se comporte dignement envers leurs représentantes et représentants syndicaux, ce que n’a pas toujours fait Bernard Drainville», a affirmé la présidente de la FAE, Mélanie Hubert.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne