Mark Carney dévoilera les premiers «grands projets» qui seront priorisés par Ottawa

Le premier ministre Mark Carney dévoilera jeudi une première liste de grands projets qui pourraient bénéficier d'une procédure d'approbation accélérée, alors qu'il s'efforce de stimuler les investissements.

Le projet de loi C-5, qui a été adopté à une vitesse fulgurante à Ottawa le printemps dernier, vise à accélérer les procédures d'autorisation pour les projets d'infrastructure que le premier ministre et son cabinet jugent d'«intérêt national».

Le gouvernement Carney a créé un nouveau bureau au cours de l'été afin d'accélérer l'octroi d'autorisations. Ce bureau est dirigé par l'ancienne présidente du conseil d'administration de Trans Mountain Dawn Farrell.

La «Loi visant à bâtir le Canada» s'inscrit dans la réponse du gouvernement Carney aux menaces économiques posées par l'administration du président américain Donald Trump.

Dans les dernières semaines, M. Carney a laissé entendre que l'agrandissement du port de Montréal à Contrecœur pourrait être l'un des premiers projets approuvés par son gouvernement.

Cet agrandissement vise à augmenter la capacité de conteneurs au départ de Montréal de 40 %.

La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a déclaré mercredi qu'elle ne s'inquiétera pas outre mesure si aucun nouvel oléoduc ne figure sur la première liste.

Elle estime que le gouvernement fédéral doit en faire plus pour attirer de nouveaux investissements dans le secteur pétrolier et gazier. Elle a de nouveau appelé à l'abrogation de l'interdiction des pétroliers sur la côte ouest mise en place par le précédent gouvernement libéral.