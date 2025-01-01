Nous joindre
Commission d'enquête Gallant

Fiasco SAAQclic: Karl Malenfant nie avoir été de connivence avec la firme SAP

durée 14h00
18 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

La firme SAP n'a jamais eu d'avantage indu, a soutenu jeudi l'ex-vice-président aux technologies de l'information de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) Karl Malenfant.

Au deuxième jour de son témoignage à la commission Gallant sur le fiasco SAAQclic, M. Malenfant a nié avoir aidé le géant allemand à remporter un contrat de 438 millions $.

Il a reproché au procureur de la commission, Alexandre Thériault-Marois, de faire de «faux liens», malgré la preuve documentaire qui a été présentée.

Me Thériault-Marois a exhibé différents courriels montrant que Karl Malenfant tenait à ce que ses équipes se familiarisent avec les produits SAP. La firme a organisé des formations gratuites.

L'ex-VP a dû reconnaître jeudi que SAP ne faisait pas de «bénévolat», mais avait «intérêt» à procéder de la sorte; la SAAQ se préparait après tout à moderniser ses systèmes informatiques.

Dans un courriel envoyé à l'adresse personnelle de M. Malenfant, la consultante Louise Savoie signale que SAP est toutefois «sceptique» quant à la capacité de la SAAQ de «faire changer le processus d'acquisition».

L'entreprise semble vouloir que la société d'État s'éloigne du processus habituel de type «plus bas soumissionnaire» et accorde plus d'importance au critère de la qualité.

M. Malenfant répond alors à Mme Savoie que SAP doit «faire confiance à l'avenir». Il ajoute un clin d'œil à son message.

«Ce dossier sera attaché de façon stratégique au bureau de la présidente ainsi qu'à ma vis-à-vis du Conseil du trésor responsable des acquisitions stratégiques et de la Loi sur les acquisitions», écrit-il.

Au final, deux consortiums seront en compétition pour remporter le contrat de la SAAQ et SAP fera partie des deux, a souligné Me Thériault-Marois.

Le témoignage de M. Malenfant se poursuit jeudi après-midi.

Caroline Plante, La Presse Canadienne

