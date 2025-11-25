Ministre des Finances, Eric Girard
C'est jour de mise à jour économique à l'Assemblée nationale
Huit mois jour pour jour après le dépôt de son dernier budget, le gouvernement du Québec présentera sa mise à jour économique de l'automne, mardi.
Le ministre des Finances, Eric Girard, tiendra une conférence de presse vers 10 heures pour faire le point sur la situation économique et financière du Québec.
Le gouvernement caquiste prévoyait un déficit de 13,6 milliards $, soit 2,2 % du PIB, pour l'exercice 2025-2026, tout en maintenant l'objectif d'atteindre l’équilibre budgétaire dans un horizon de cinq ans.
Le budget du mois de mars a été présenté alors que la saga des droits de douane imposés par les États-Unis s'amorçait. La mise à jour économique automnale devrait permettre d'évaluer les impacts qu'ont eus les droits de douane du président Donald Trump sur les finances du Québec.
L'énoncé économique devra aussi prendre en compte le nouveau budget fédéral du gouvernement de Mark Carney.
Lorsque M. Carney avait présenté son budget, M. Girard n'avait pas caché sa déception. Il avait notamment jugé que les nouveaux investissements en matière d'infrastructures étaient insuffisants.
En prévision de la mise à jour économique, le Parti libéral a demandé à avoir «l'heure juste» sur les finances du Québec, notamment en ce qui a trait au déficit anticipé et au plan de retour à l'équilibre budgétaire.
La formation dirigée par Pablo Rodriguez souhaite en savoir plus sur le plan d'optimisation des dépenses dans les programmes gouvernementaux, la contribution réelle demandée aux sociétés d'État et les intentions de la CAQ quant à l'utilisation du Fonds vert.
De son côté, Québec solidaire a formulé «trois attentes prioritaires» pour «répondre à l’urgence économique actuelle».
Le parti réclame l'instauration d'une remise carbone pour les ménages à faible revenu, la création d’un fonds d’urgence pour contrer la faim chez les étudiants et la mise en place de mesures d’urgence en matière d’hébergement.
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