Ministre des Finances du Québec
Pas d’équilibre budgétaire sans libre-échange avec les États-Unis, prévient Girard
Le chemin vers le retour à l’équilibre budgétaire est «serré», a reconnu le ministre des Finances, Eric Girard, vendredi. Si le Canada et les États-Unis ne parviennent pas à un accord commercial l’an prochain, Québec pourrait devoir suspendre la loi sur l’équilibre budgétaire.
Le ministre a attribué une faible probabilité à ce scénario, lors d’une allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour présenter les grandes lignes de sa mise à jour budgétaire.
Si le président américain, Donald Trump, mettait fin au libre-échange entre les deux pays, les conséquences sur l’économie québécoise et la situation budgétaire seraient importantes, a-t-il prévenu.
Le gouvernement n’aurait alors pas le choix de soutenir l’économie au détriment de son échéancier budgétaire, selon lui.
À l’approche de la campagne électorale de l’automne 2026, M. Girard a indiqué que la Coalition avenir Québec (CAQ) avait toujours l’intention de réduire le fardeau fiscal des Québécois, mais qu’un geste en ce sens serait conditionnel au retour à l’équilibre budgétaire.
Le ministre n’a pas répondu directement à savoir si les partis politiques auraient la marge de manœuvre financière pour faire des promesses électorales, en mêlée de presse en marge de l’événement.
Il a toutefois avancé l’hypothèse que plus un parti aurait de chances de former un gouvernement, plus celui-ci serait enclin à présenter un cadre financier réaliste.
Stéphane Rolland, La Presse Canadienne
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