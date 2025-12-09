Projet de loi
Le gouvernement Legault veut accélérer les projets «d’envergure nationale»
Inspiré par le premier ministre canadien Mark Carney, le gouvernement Legault va déposer mardi un projet de loi pour accélérer les autorisations pour les «projets prioritaires d’envergure nationale».
Le premier ministre François Legault a justifié la nécessité d'une telle pièce législative par le contexte d’incertitude économique créée par le président américain Donald Trump ainsi que les 200 milliards $ de projets chez Hydro-Québec
«Il n’y a pas juste ça, mais le gros morceau, ce sont les projets d’Hydro-Québec», a-t-il dit en point de presse mardi à Rouyn-Noranda.
Québec s’est inspiré du projet de loi C-5 du fédéral qui a été adopté en juin dernier et qui vise aussi à accélérer les projets d’intérêt national.
Lundi, le ministre de l’Environnement, Bernard Drainville, a annoncé qu’il comptait réduire les délais pour délivrer les autorisations environnementales pour les projets des entreprises.
«Il y a une urgence de créer des emplois de qualité au Québec», a affirmé le premier ministre.
Thomas Laberge, La Presse Canadienne
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