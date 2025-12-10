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Politique

Formation politique de Pablo Rodriguez

Alerte: L'UPAC déclenche une enquête sur le Parti libéral du Québec

Alerte: L'UPAC déclenche une enquête sur le Parti libéral du Québec
Photo: La Presse Canadienne, 2025

Une nouvelle secousse ébranle le Parti libéral du Québec (PLQ): l’Unité permanente anticorruption (UPAC) déclenche une enquête sur la formation politique de Pablo Rodriguez.

Plus de détails suivront

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

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