Selon un sondage Nanos
L’emploi et l’économie en tête des priorités des électeurs
Un sondage de fin d’année de Nanos suggère que l’emploi et l’économie sont les principales préoccupations des électeurs à l’approche de 2026.
Un peu plus d’un répondant sur cinq a déclaré que ces préoccupations économiques étaient les enjeux nationaux les plus importants, soit plus du double des 10 % qui ont cité les relations avec les États-Unis et le président Donald Trump comme leur priorité absolue.
Le coût de la vie, les soins de santé et l’immigration complètent la sélection des cinq grandes préoccupations des Canadiens.
Un autre sondage Nanos publié cette semaine indique que la confiance des consommateurs est dans une position très neutre à l’approche de la nouvelle année.
Nik Nanos, responsable scientifique des données, explique dans un communiqué de presse que les Canadiens restent globalement pessimistes quant à l’avenir de l’économie et de leurs propres finances.
Plus de 1000 personnes ont été interrogées dans le cadre de ces deux sondages au cours des quatre semaines précédant le 26 décembre. Nanos mentionne une marge d’erreur de plus ou moins trois points de pourcentage, 19 fois sur 20.
Craig Lord, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Jour 35: la monarchie et les enjeux autochtones s'invitent dans la campagne
L'abolition du poste de lieutenant-gouverneur et les relations avec les nations autochtones ont occupé l'avant-scène de la 35e journée de la campagne électorale québécoise. À l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, différents partis ont pris mercredi des engagements en faveur des relations avec les ...LIRE LA SUITE
Alerte: les interdictions d'importation canadienne de Trump entrent en vigueur
Le président américain Donald Trump a intensifié sa guerre commerciale avec le Canada en imposant des interdictions pures et dures sur les importations de certains produits canadiens. Ces interdictions, annoncées précédemment, concernent notamment certaines boissons alcoolisées, des produits laitiers dérivés et des motocyclettes, entre ...LIRE LA SUITE
Jour 32: Fréchette «disqualifiée» dans le dossier de l'ingérence, selon ses rivaux
Au 32e jour de la campagne et à l'amorce du vote par anticipation, la question de la possibilité d'une ingérence américaine a poussé la cheffe caquiste, Christine Fréchette, dans ses derniers retranchements. D'abord ébruitées par la propre équipe de la cheffe caquiste, les allégations d'une possibilité d'ingérence américaine pour ...LIRE LA SUITE