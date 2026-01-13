Autorité des marchés publics
Fiasco SAAQclic: L’AMP reproche plusieurs manquements la SAAQ
Une autre tuile s’abat sur la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ): l’Autorité des marchés publics (AMP) lui reproche plusieurs manquements en lien avec sa gestion du projet SAAQclic qui «vont à l’encontre d’une gestion responsable des fonds publics, en plus de porter atteinte aux principes d’intégrité, de transparence et de saine concurrence».
Parmi les manquements, l’AMP cite:
- Une planification déficiente à plusieurs égards, notamment quant à l’évaluation des besoins, à l’analyse du marché et à l’estimation des coûts;
- Des irrégularités dans la formation et les travaux du Comité de sélection;
- La modification d’éléments essentiels du contrat-cadre qui a changé la nature et le coût des travaux;
- Le fractionnement des besoins pour éviter de se conformer aux obligations de reddition de compte.
Par conséquent, l’AMP lui ordonne de «faire réaliser un audit en temps réel, par les vérificateurs internes de la SAAQ, du contrat-cadre et des contrats connexes, et d’informer l’AMP des résultats tous les six mois».
La SAAQ devra aussi aviser l’AMP «des orientations qu’elle compte prendre concernant les livraisons qui n’ont pas été effectuées et qui étaient prévues au contrat-cadre».
Rappelons que le lancement de la plateforme SAAQclic en février 2023 a connu des ratés importants et a causé de longues files d’attente devant les points de service.
Le virage numérique de la SAAQ devrait coûter aux contribuables au moins 1,1 milliard $, soit 500 millions $ de plus que prévu, selon les calculs du Vérificateur général du Québec.
Thomas Laberge, La Presse Canadienne
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