Il dit conserver une «cible ambitieuse».
Québec reporte de cinq ans l'atteinte de sa cible de réduction de GES
Le gouvernement du Québec a reporté de cinq ans l'atteinte de sa cible de réduction de gaz à effet de serre (GES), dans le but, dit-on, «de protéger l'économie et les emplois».
Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Bernard Drainville, en a fait l'annonce jeudi matin par communiqué.
L'objectif précédent du gouvernement était de réduire ses émissions de GES de 37,5 % sous le niveau de 1990 d'ici 2030. Cette cible a maintenant été fixée à 2035 – ce que le gouvernement qualifie d'«approche équilibrée et responsable».
«Depuis 1990, le Québec a déjà réduit ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 20 %. Autrement dit, en 35 ans – de 1990 à 2025 – plus de la moitié de la cible a été atteinte», a soutenu le gouvernement dans un communiqué.
«Maintenir coûte que coûte l'échéance de 2030 signifierait réaliser l'autre moitié du chemin, soit la différence entre 37,5 % et les 20 % déjà atteints, en seulement cinq ans.»
Or, selon le gouvernement Legault, dans le contexte de l'incertitude économique et des droits de douane américains, cela pourrait nuire au Québec.
«Plusieurs partenaires économiques ont récemment reculé en ce qui concerne leurs engagements climatiques, y compris les États-Unis, l'Ontario et la Colombie-Britannique», évoque-t-il.
Québec dit conserver une «cible ambitieuse».
«Maintenir une cible ambitieuse tout en ajustant le calendrier, c'est choisir une approche pragmatique qui protège à la fois l'environnement, notre économie et le gagne-pain des Québécois», a souligné le ministre Drainville.
La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Jour 35: la monarchie et les enjeux autochtones s'invitent dans la campagne
L'abolition du poste de lieutenant-gouverneur et les relations avec les nations autochtones ont occupé l'avant-scène de la 35e journée de la campagne électorale québécoise. À l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, différents partis ont pris mercredi des engagements en faveur des relations avec les ...LIRE LA SUITE
Alerte: les interdictions d'importation canadienne de Trump entrent en vigueur
Le président américain Donald Trump a intensifié sa guerre commerciale avec le Canada en imposant des interdictions pures et dures sur les importations de certains produits canadiens. Ces interdictions, annoncées précédemment, concernent notamment certaines boissons alcoolisées, des produits laitiers dérivés et des motocyclettes, entre ...LIRE LA SUITE
Jour 32: Fréchette «disqualifiée» dans le dossier de l'ingérence, selon ses rivaux
Au 32e jour de la campagne et à l'amorce du vote par anticipation, la question de la possibilité d'une ingérence américaine a poussé la cheffe caquiste, Christine Fréchette, dans ses derniers retranchements. D'abord ébruitées par la propre équipe de la cheffe caquiste, les allégations d'une possibilité d'ingérence américaine pour ...LIRE LA SUITE