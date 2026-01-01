Québec reporte de cinq ans l'atteinte de sa cible de réduction de GES

Le gouvernement du Québec a reporté de cinq ans l'atteinte de sa cible de réduction de gaz à effet de serre (GES), dans le but, dit-on, «de protéger l'économie et les emplois».

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Bernard Drainville, en a fait l'annonce jeudi matin par communiqué.

L'objectif précédent du gouvernement était de réduire ses émissions de GES de 37,5 % sous le niveau de 1990 d'ici 2030. Cette cible a maintenant été fixée à 2035 – ce que le gouvernement qualifie d'«approche équilibrée et responsable».

«Depuis 1990, le Québec a déjà réduit ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 20 %. Autrement dit, en 35 ans – de 1990 à 2025 – plus de la moitié de la cible a été atteinte», a soutenu le gouvernement dans un communiqué.

«Maintenir coûte que coûte l'échéance de 2030 signifierait réaliser l'autre moitié du chemin, soit la différence entre 37,5 % et les 20 % déjà atteints, en seulement cinq ans.»

Or, selon le gouvernement Legault, dans le contexte de l'incertitude économique et des droits de douane américains, cela pourrait nuire au Québec.

«Plusieurs partenaires économiques ont récemment reculé en ce qui concerne leurs engagements climatiques, y compris les États-Unis, l'Ontario et la Colombie-Britannique», évoque-t-il.

Québec dit conserver une «cible ambitieuse».

«Maintenir une cible ambitieuse tout en ajustant le calendrier, c'est choisir une approche pragmatique qui protège à la fois l'environnement, notre économie et le gagne-pain des Québécois», a souligné le ministre Drainville.

La Presse Canadienne