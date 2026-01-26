Sur les produits importés du Canada
Accord Canada-Chine: Trump menace Ottawa d'imposer des droits de douane de 100 %
Le président américain Donald Trump a menacé samedi d’imposer des droits de douane de 100 % sur les produits importés du Canada, si le voisin au nord des États-Unis va de l'avant avec un accord commercial avec la Chine.
M. Trump a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que si le premier ministre canadien Mark Carney pensait faire du Canada un «port de débarquement» pour que la Chine envoie ses marchandises et ses produits aux États-Unis, il se trompe.
Le président Trump a même fait référence au «gouverneur Carney», un rappel de son souhait de faire du Canada le 51e État américain.
Alors que l'administration Trump a mené une guerre commerciale au cours de la dernière année, le Canada s'est tourné vers d'autres partenariats commerciaux possibles. Lors d'un voyage à Pékin, le premier ministre Mark Carney a notamment négocié ce mois-ci un accord pour réduire les droits de douane sur les véhicules électriques chinois en échange d’une réduction des taxes à l’importation sur les produits agricoles canadiens.
Pourtant, le président Trump avait initialement dit de cet accord avec la Chine que c'était ce que M. Carney «devait faire et que c’était une bonne chose pour lui de signer un accord commercial».
Michelle L. Price, The Associated Press
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Jour 35: la monarchie et les enjeux autochtones s'invitent dans la campagne
L'abolition du poste de lieutenant-gouverneur et les relations avec les nations autochtones ont occupé l'avant-scène de la 35e journée de la campagne électorale québécoise. À l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, différents partis ont pris mercredi des engagements en faveur des relations avec les ...LIRE LA SUITE
Alerte: les interdictions d'importation canadienne de Trump entrent en vigueur
Le président américain Donald Trump a intensifié sa guerre commerciale avec le Canada en imposant des interdictions pures et dures sur les importations de certains produits canadiens. Ces interdictions, annoncées précédemment, concernent notamment certaines boissons alcoolisées, des produits laitiers dérivés et des motocyclettes, entre ...LIRE LA SUITE
Jour 32: Fréchette «disqualifiée» dans le dossier de l'ingérence, selon ses rivaux
Au 32e jour de la campagne et à l'amorce du vote par anticipation, la question de la possibilité d'une ingérence américaine a poussé la cheffe caquiste, Christine Fréchette, dans ses derniers retranchements. D'abord ébruitées par la propre équipe de la cheffe caquiste, les allégations d'une possibilité d'ingérence américaine pour ...LIRE LA SUITE