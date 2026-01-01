Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Hausse de 25% du crédit de TPS pour cinq ans

Crédit de TPS: utile, mais aurait pu être mieux, dit une coalition contre la pauvreté

durée 12h00
30 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

L'augmentation du crédit de TPS, annoncée plus tôt cette semaine, apportera certainement une aide qui sera utile aux gens à faible revenu, mais son mécanisme et d'autres aspects auraient pu être améliorés, estime une coalition de groupes qui luttent contre la pauvreté.

Le premier ministre Mark Carney a annoncé une hausse de 25 % du crédit de TPS, pour une durée de cinq ans. La nouvelle allocation, baptisée Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, pourrait permettre à un célibataire admissible de toucher environ 400 $ de plus cette année, un couple avec deux enfants: environ 800 $ de plus cette année.

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté estime que «c'est une bonne nouvelle» sur le plan du principe. Cet argent va certainement être utile pour payer des denrées, le loyer, des chaussures, s'est réjoui Serge Petitclerc, co-porte-parole du Collectif.

Toutefois, il serait préférable que le montant soit versé chaque mois plutôt que chaque trimestre ou en versement unique, de façon à soutenir de manière plus stable ces personnes à faible revenu, a-t-il suggéré.

De même, il souligne que la façon de calculer le crédit de TPS, basée sur le revenu familial net rajusté, pourrait avoir comme conséquence qu'une personne à très faible revenu touchera un montant, mais pas le montant maximal, à cause de sa situation.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les libéraux proposent Anton Boegman comme commissaire à l'influence étrangère

Publié hier à 12h00

Les libéraux proposent Anton Boegman comme commissaire à l'influence étrangère

Le gouvernement libéral a choisi Anton Boegman, ancien directeur général des élections de la Colombie-Britannique, pour administrer le registre fédéral prévu sur la transparence en matière d'influence étrangère. La candidature proposée de M. Boegman doit être approuvée par une résolution de la Chambre des communes et du Sénat après consultation ...

LIRE LA SUITE
Les libéraux donnent la priorité au projet de loi sur la mise en liberté sous caution

Publié le 28 janvier 2026

Les libéraux donnent la priorité au projet de loi sur la mise en liberté sous caution

Le gouvernement libéral a accepté de donner la priorité à l’adoption de son projet de loi sur la mise en liberté sous caution en suspendant l’examen de son projet de loi sur les crimes haineux. Le comité de la justice a adopté lundi une motion visant à interrompre l’étude article par article du projet de loi C-9 sur les crimes haineux afin de se ...

LIRE LA SUITE
Ottawa veut que les provinces haussent le financement pour les logements transitoires

Publié le 28 janvier 2026

Ottawa veut que les provinces haussent le financement pour les logements transitoires

Le ministre fédéral du Logement souhaite que les provinces en fassent plus pour aider les personnes en situation d'itinérance à sortir de la rue et à se trouver un logement à long terme. Lors d'une entrevue avec La Presse Canadienne, Gregor Robertson s'est dit globalement satisfait du soutien apporté par les provinces et les municipalités à ...

LIRE LA SUITE