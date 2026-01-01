Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le PSTQ est un meilleur programme selon le ministre Roberge

Québec révèle les critères de sélection du PSTQ et confirme l'abolition du PEQ

durée 18h00
30 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec compte admettre près de 29 000 immigrants économiques en vertu du Programme de sélection des travailleurs (PSTQ) pour l’année 2026.

Le ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge, a annoncé vendredi les grandes orientations de ce programme présenté comme une alternative au Programme de l’expérience québécoise (PEQ), aboli par Québec en novembre dernier.

En conférence de presse, M. Roberge a confirmé que le PEQ était bel et bien mort et enterré, ajoutant que le PSTQ était un «meilleur» programme, car il permet de sélectionner les résidents permanents plutôt que de traiter les demandes en fonction «du premier arrivé, premier servi».

Le gouvernement va prioriser les candidats qui ont obtenu un diplôme au Québec, ceux qui travaillent dans un secteur stratégique, tel que la santé, l’éducation, la construction et le génie, et les personnes qui affichent un «profil diversifié».

M. Roberge a précisé que les candidatures des personnes vivant à l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal seront également traitées en priorité.

Se fiant sur ces critères de sélection, le ministère de l’Immigration a confirmé l’envoi de 2549 invitations pour le mois de janvier. Ces invitations seront transmises à la fin de chaque mois.

Parmi ces candidats invités à obtenir la résidence permanente, 64,5 % sont des diplômés du Québec, 65,9 % résident à l’extérieur de Montréal et de Laval et 32,7 % œuvrent dans un secteur jugé «stratégique».

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Crédit de TPS: utile, mais aurait pu être mieux, dit une coalition contre la pauvreté

Publié à 12h00

Crédit de TPS: utile, mais aurait pu être mieux, dit une coalition contre la pauvreté

L'augmentation du crédit de TPS, annoncée plus tôt cette semaine, apportera certainement une aide qui sera utile aux gens à faible revenu, mais son mécanisme et d'autres aspects auraient pu être améliorés, estime une coalition de groupes qui luttent contre la pauvreté. Le premier ministre Mark Carney a annoncé une hausse de 25 % du crédit de TPS, ...

LIRE LA SUITE
Les libéraux proposent Anton Boegman comme commissaire à l'influence étrangère

Publié hier à 12h00

Les libéraux proposent Anton Boegman comme commissaire à l'influence étrangère

Le gouvernement libéral a choisi Anton Boegman, ancien directeur général des élections de la Colombie-Britannique, pour administrer le registre fédéral prévu sur la transparence en matière d'influence étrangère. La candidature proposée de M. Boegman doit être approuvée par une résolution de la Chambre des communes et du Sénat après consultation ...

LIRE LA SUITE
Les libéraux donnent la priorité au projet de loi sur la mise en liberté sous caution

Publié le 28 janvier 2026

Les libéraux donnent la priorité au projet de loi sur la mise en liberté sous caution

Le gouvernement libéral a accepté de donner la priorité à l’adoption de son projet de loi sur la mise en liberté sous caution en suspendant l’examen de son projet de loi sur les crimes haineux. Le comité de la justice a adopté lundi une motion visant à interrompre l’étude article par article du projet de loi C-9 sur les crimes haineux afin de se ...

LIRE LA SUITE